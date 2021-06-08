، الكويت.. "الداخلية" تردّ على ما يتم تداوله بقضية طعن فتاة لوالدتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - بيان رسمي يكشف تفاصيل الحادث

ردت وزارة الداخلية الكويتية، الاثنين، على ما يتم تداوله بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول قضية إقدام فتاة في العشرينيات من عمرها على طعن والدتها؛ مؤكدة عدم صحة ذلك.

وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، جاء ذلك في بيان نشرته الداخلية الكويتية على صفحتها الرسمية بتويتر؛ حيث قالت: "لا صحة لما تم تداوله عن فتاة كويتية في العشرينيات تطعن والدتها؛ حيث أفادت المصابة أنها سقطت على آلة حادة والجرح بسيط، ولا ترغب في تسجيل قضية".