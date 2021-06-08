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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (حبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.المركز الوطني للأرصاد
08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442 11:25 AM
يؤدي إلى تدنٍّ للرؤية.. الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءالوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (حبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.
، الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران ،
المصدر : الخليج 365
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