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أكّدت #مدينة_الملك_سعود_الطبية، أن النزلات المعوية لدى الأطفال يصاحبها عادة إسهال شديد أو تقيؤ أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وربما جميعها.
وأضافت عبر حسابها في تويتر اليوم: ندعو لاتباع العادات الصحية السليمة؛ كغسل الأيدي باستمرار قبل وبعد تناول الطعام، وطلب استشارة أحد المتخصصين في الصحة المهنية حال إصابة الطفل.
08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442 11:23 AM
قالت: يصاحبها عادة إسهال شديد أو تقيؤ أو ارتفاع في حرارة الجسمسعود الطبية: استشيروا مختصاً في حال إصابة الطفل بنزلة معوية
أكّدت #مدينة_الملك_سعود_الطبية، أن النزلات المعوية لدى الأطفال يصاحبها عادة إسهال شديد أو تقيؤ أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وربما جميعها.
وأضافت عبر حسابها في تويتر اليوم: ندعو لاتباع العادات الصحية السليمة؛ كغسل الأيدي باستمرار قبل وبعد تناول الطعام، وطلب استشارة أحد المتخصصين في الصحة المهنية حال إصابة الطفل.
، سعود الطبية: استشيروا مختصاً في حال إصابة الطفل بنزلة معوية ،
المصدر : الخليج 365
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