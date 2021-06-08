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سعود الطبية: استشيروا مختصاً في حال إصابة الطفل بنزلة معوية

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت: يصاحبها عادة إسهال شديد أو تقيؤ أو ارتفاع في حرارة الجسم

أكّدت #مدينة_الملك_سعود_الطبية، أن النزلات المعوية لدى الأطفال يصاحبها عادة إسهال شديد أو تقيؤ أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وربما جميعها.

وأضافت عبر حسابها في تويتر اليوم: ندعو لاتباع العادات الصحية السليمة؛ كغسل الأيدي باستمرار قبل وبعد تناول الطعام، وطلب استشارة أحد المتخصصين في الصحة المهنية حال إصابة الطفل.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442 11:23 AM

قالت: يصاحبها عادة إسهال شديد أو تقيؤ أو ارتفاع في حرارة الجسم

سعود الطبية: استشيروا مختصاً في حال إصابة الطفل بنزلة معوية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أكّدت #مدينة_الملك_سعود_الطبية، أن النزلات المعوية لدى الأطفال يصاحبها عادة إسهال شديد أو تقيؤ أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وربما جميعها.

وأضافت عبر حسابها في تويتر اليوم: ندعو لاتباع العادات الصحية السليمة؛ كغسل الأيدي باستمرار قبل وبعد تناول الطعام، وطلب استشارة أحد المتخصصين في الصحة المهنية حال إصابة الطفل.

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، سعود الطبية: استشيروا مختصاً في حال إصابة الطفل بنزلة معوية ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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