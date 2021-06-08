شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تتهم سفير كوريا الجنوبية بإجبارها على خلع الحجاب و«حقوق الإنسان» تحقق معه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سول (صدى):

باشرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا الجنوبية، التحقيق مع سفير بلادها لدى الرياض بعدما اتهمته مواطنة كانت موظفة سابقة في السفارة، بإجباره لها على خلع الحجاب.

وأوضحت اللجنة، أن الشكوى تم تقديمها من الموظفة التي كانت تعمل في السفارة في شهر مارس من العام الماضي، مدعية أن السفير أجبرها على إحضار الشاي وخلع حجابها وهو فعل محظور في الثقافة الإسلامية.

وأكدت لجنة حقوق الإنسان الكورية، أن التحقيق يتم عن طريق فريق تصحيح التمييز على أساس الجنس التابع لمكتب تصحيح التمييز في اللجنة الوطنية الكورية الجنوبية لحقوق الإنسان.