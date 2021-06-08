شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشار بهيئة الزكاة: 30 يونيو موعد نهاية مبادرة إلغاء الغرامات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المستشار في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي، أن 30 يونيو هو موعد نهاية مبادرة إلغاء الغرامات.

وقال حمود الحربي، أن هذه المبادرة بدأت من 21 يناير 2021 ووضعت لها 3 مراحل المرحلة الأولى انتهت في 21 مارس 2021 وفيها أي شخص قام بسداد أصل الضريبة أعفي من كامل قيمة الغرامات بنسبة 100%، بحسب تصريحاته لـ"الإخبارية" .

وأشار إلى أن المرحلة الثانية لشهري أبريل ومايو، فيما تم إعفاء جميع المكلفين الذين سددوا أصل الضريبة بنسبة 75% من الغرامات، كما أن هذا الشهر يونيو هو آخر شهر في المبادرة وفيه أي شخص يقوم بسداد أصل الضريبة يلغى عنه الغرامات بنسبة 50%.

وأضاف "الحربي" أن العقوبات التي سيعفى منها الشخص هي غرامة التأخر في تسجيل الإقرار، وغرامة التأخر في سداد جميع الضرائب، وغرامة تعديل الإقرار، متابعًا أنه: "لمسنا تجاوب كبير من المكلفين والمبادرة أزالت عن عبئهم الغرامات المالية التي تراكمت عليهم جراء عدم سدادهم للضريبة في حينها".