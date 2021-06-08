شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. طيار مدني يفسر السبب وراء تحليق طائرة بشكل جانبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

فسر الطيار المدني الكابتن عبد الله بن صالح الغامدي، اليوم الثلاثاء، سبب ظهور طائرة تحلق في السماء بشكل جانبي.

ونشر الغامدي مقطعًا وثق تحليق الطائرة بشكل جانبي، موضحًا أن سرعة الهواء في طبقات الجو العُليا "عنيفة وقوية قد تتجاوز 200 كيلو متر في الساعة".

وأشار الطيار الغامدي إلى أن الطائرة تقاوم قوة هذا الهواء، لكي تبقى في المسار الجوي المحدد لها ولا تخرج منه.

وأوضح أن المتواجدين على متن الطائرة لا يشعرون بذلك، قائلا: "الراكب بالتأكيد لا يشعر بهذه السرعة ولا بهذه المقاومة للهواء".