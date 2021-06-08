شكرا لمتابعة خبر عن جهود جامعة حائل في مجالات البحث العلمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

تواصل جامعة حائل، ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، جهودها وسعيها إلى تحقيق التميز والريادة في مجالات البحث العلمي؛ لتطوير المجتمع، ودعم التنمية المستدامة في العديد من التخصصات، سعياً لتطوير الحلول العلمية والعملية للمشكلات التي تواجه المجتمع، من خلال الأبحاث والدراسات العلمية.

وأوضح الأستاذ الدكتور ماجد بن محيا الحيسوني، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أن الجامعة حققت الكثير من الإنجازات البحثية المتميزة والرائدة بتوجيهات معالي رئيس جامعة حائل، وبدعم مستمر من قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، من خلال ربط البحث العلمي بأهداف الجامعة وخطط التنمية، للارتقاء بمنظومة البحث العلمي والإبداع المعرفي، حيث تجسد هذا التميز في العديد من المنجزات، إذ تم نشر 1118 ورقة علمية لعام 2019-2020م وفقاً لقواعد بيانات شبكة العلوم، كما أطلقت الجامعة حزمة من برامج دعم المشروعات البحثية بما يزيد عن 273 مشروعاً بحثيًّا، من بينها 41 مشروعاً موجهًا لدراسات وأبحاث فايروس كورونا، بميزانية تجاوزت 22 مليون ريال، بالإضافة إلى أن عدد الاستشهادات العلمية لأبحاث منسوبي الجامعة قد وصلت إلى 23431 استشهاداً علميًّا.

وفي مجال التمويل الخارجي لمنسوبي الجامعة فقد تم دعم 6 مشروعات بحثية وابتكارية ضمن برنامج التمويل المؤسسي، بالتعاون مع وزارة التعليم، مع حصول الجامعة على تمويل لمشروعين بحثيين ضمن مبادرة البحوث الاجتماعية الموجهة الممولة من وكالة البحث والابتكار بوزارة التعليم، بالإضافة إلى حصول الجامعة على تمويل لأربعة مشروعات بحثية ضمن مبادرة التعاون الدولي، الممولة من وكالة البحث والابتكار بوزارة التعليم، وتمويل عدد من المشروعات البحثية للباحثين من منسوبي الجامعة من قِبَل جهات مختلفة، مثل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووزارة الصحة، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة.

وسعياً من الجامعة لتعزيز منظومة الابتكار فقد تم إنشاء مكتب إدارة الملكية الفكرية، ويجري العمل مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية لاستكمال إجراءات تأسيس مركز دعم الملكية الفكرية في الجامعة.

كما قدم الدكتور الحيسوني شكره وتقديره لمعالي رئيس الجامعة على توجيهاته ومتابعته المستمرة في دعم البحوث والدراسات والباحثين، متمنياً أن تسهم هذه الجهود في تحقق أهداف الجامعة في البحث العلمي، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.