جامعة تبوك تعلن مواعيد القبول لخريجي الثانوية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك مواعيد القبول للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1443هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم .

وأوضحت الجامعة أنَّ تقديم طلبات القبول سيبدأ يوم الأحد 11/24/ 1442هـ حتى يوم الأربعاء 12/4/ 1442هـ، فيما ستعلن نتائج القبول في يوم الأربعاء 12/18/ 1442هـ .

ودعت الجامعة جميع الطلاب والطالبات إلى اتباع الإرشادات المعلنة على موقع العمادة فيما يخصّ القبول وشروطه وتعليماته، والتأكّد من إدخال البيانات المطلوبة وترتيب الرغبات بدقة، وعدم التردّد في التواصل مع العمادة عبر وسائل الاتصال المعلنة حيث خصصت العمادة فريقًا متكاملًا للدعم الفني للرد على أي استفسار أو طلب خدمة توضيحية أو حل أي إشكالية تواجههم أثناء تقديم طلباتهم.