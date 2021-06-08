«الجمارك» توضح شروط استيراد أجهزة الرسيفر

الرياض - محمد عبدالله - كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شروط استيراد الرسيفر، مشيرة إلى أنه يتطلب موافقة هيئة الإعلام المرئي والمسموع.

وقال حساب «اسأل الجمارك» التابع للهيئة –عبر تويتر- ردا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يستوجب الرسيفر موافقة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وفي حال كان الرسيفر مزودًا بمنفذ إنترنت يستوجب موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات».

من جهة أخرى، ذكرت الجمارك، أنه تُعفى الأمتعة الشخصية الجديدة للمسافر من الرسوم والضرائب، بشرط أن لا تتجاوز قيمتها الإجمالية 3000 ريال.

وأشارت إلى أن الرسوم والضرائب التي يتم تطبيقها على المسافرين القادمين، هي للأمتعة الجديدة، أي غير المستخدمة (مغلفة تغليف المصنع).

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