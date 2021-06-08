أمانة المدينة تتعامل مع 12 ألف بلاغ الشهر الماضي

الرياض - محمد عبدالله - استقبل مركز البلاغات الموحدة في أمانة منطقة المدينة المنورة خلال شهر مايو الماضي 12295 بلاغًا، تمَّ معالجة 9605 بلاغًا منها، فيما تتعامل الجهات المختصة مع 2690 بلاغًا قيد التنفيذ.

كما تلقى المركز 860 بلاغًا حول وباء كورونا، فيما تنوَّعت بقية البلاغات بين أمور تتعلق بالأسواق والمتاجر والحدائق والمرافق العامة، بالإضافة لبلاغات المباني والتعديات وأخرى تتعلق بالبيئة والنظافة.

ويعد تصنيف الطرق والأرصفة أكثر التصنيفات التي تم تقديم البلاغات حيالها بمجموع 3279 بلاغًا.

وبلغت نسبة رضا المستفيدين عن خدمات الأمانة 34 % ، فيما بلغت نسبة غير الراضين 42 % ، ونسبة 24 % لم يقيم الخدمة.

وحرصت أمانة منطقة المدينة المنورة والفرق الرقابية على تكثيف حملاتها الرقابية خلال أيام عيد الفطر المبارك ومراقبة كل ما يتعلق بالصحة العامة للمواطنين والمقيمين مع تطبيق كافة الجزاءات البلدية على المخالفين، بالإضافة إلى التعامل بشكل فعال مع البلاغات التي ترد إلى مركز البلاغات الموحدة عبر التطبيقات الإلكترونية والرقم الموحد.

وأكَّدت على أنَّها تعمل على إنهاء وإغلاق كافة البلاغات التي تصلها في أسرع وقت وبأفضل صورة ممكنة، داعية المواطنين والمقيمين إلى التواصل المباشر معها عبر الرقم الموحد 940 في حال وجود أي مخالفات أو ملاحظات تستوجب البلاغ عنها.