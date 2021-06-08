الضمان الصحي: التأمين حق للموظف وأسرته.. حتى خلال فترة التجربة

الرياض - محمد عبدالله - قال مجلس الضمان الصحي، إن التأمين حق للموظف وأسرته، مشيرًا إلى أن صاحب العمل ملزم بالتأمين على الموظف وعائلته حتى خلال فترة التجربة وقبل تثبيته في العمل.

وذكر مجلس الضمان االصحي –عبر تويتر- أنه يُلزم صاحب العمل بإصدار وسداد وثائق التأمين الصحي للموظفين الذين يعملون لديه، وجميع أفراد أسرهم، حتى خلال فترة التجربة.

وأضاف مجلس الضمان الصحي، أن الإجراءات المتبعة في حال عدم قيام صاحب العمل بتوفير التأمين الصحي للموظف وأسرته، تتضمن: إلزام صاحب العمل بدفع غرامة عن كل موظف، ويحرم صاحب العمل مؤقتًا أو دائمًا من استقدام العمال.

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