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تنبيهات بسحب رعدية على 3 مناطق.. و«الأرصاد»: تشمل 13 محافظة

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الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، إلى سحب رعدية ممطرة, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مناطق (الباحة وعسير وجازان) خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ التنبيه في منطقة الباحة يشمل (الباحة - الحجرة - المخواة - بلجرشي - قلوة)، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى رياح سحب رعدية ممطرة, على منطقة عسير تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، موضحًا أن التنبيه يشمل (المجاردة - النماص - بارق - تنومة)، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما نبّه إلى حالة مماثلة في جازان، تضمن سحبا رعدية ممطرة, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، موضحًا أنها تستمر حتى الساعة  الثامنة مساءً وتشمل (الدائر - الريث - فيفا - هروب).

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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