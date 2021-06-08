أول مسؤول سعودي يزورها.. «قطان» يبحث الفرص الاستثمارية في رواندا

الرياض - محمد عبدالله - يلتقي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد عبد العزيز قطان، اليوم الثلاثاء، رئيس رواندا ووزير خارجيتها، في أول زيارة لمسؤول سعودي إلى رواندا.

وقال الوزير قطان – عبر حسابه على تويتر-: «وصلتُ الآن روندا كأول مسؤول سعودي يزورها، وسوف ألتقي رئيس روندا ووزير خارجيته»، وتابع قائلًا: «وهي زيارة تهدف لتوطيد العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فيها».

كان الوزير قطان التقى أمس في جوبا، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان، بياتريس خميسة، وتناول اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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