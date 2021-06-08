بعد الأجواء الحارة.. الربيعان يتوقع طقس السبعة أيام المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - توقع المهتم بشؤون المناخ، صالح الربيعان، طقس السبعة أيام القادمة، بعد الأجواء الحارة التي عاشتها المملكة خلال الأيام الماضية.

وقال الربيعان في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عشنا أجواء حارة جدا خلال الأيام الماضية، ولكن ولله الحمد وبمشيئة الله سوف تتحسّن الأجواء وتنخفض الحرارة ويتلطّف الجو، خلال السبعة أيام القادمة، ويصبح الجو صيفيا مقبول الحرارة».

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على منطقة مكة المكرمة، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الشرقية والرياض ونجران.

اقرأ أيضاً:

تنبيهات الأرصاد: رياح وأتربة مثارة على 12محافظة بـ4 مناطق