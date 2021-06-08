تنبيهات الأرصاد: رياح وأتربة مثارة على 12محافظة بـ4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، إلى رياح نشطة و أتربة مثارة, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مناطق (نجران والرياض وعسير والمدينة المنورة) خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ التنبيه في منطقة نجران يشمل (ثار - خباش - شرورة - نجران - يدمة)، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى رياح نشطة وأتربة مثارة, على منطقة الرياض تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، موضحًا أن التنبيه يشمل (الأفلاج - السليل - وادي الدواسر)، ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما نبّه إلى حالة مماثلة في منطقة عسير، تضمن رياحا نشطة و أتربة مثارة, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية موضحًا أنها تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً وتشمل (بيشة - تثليث).

وإلى ذلك، أصدر المركز تنبيهًا إلى منطقة المدينة المنورة، تضمن رياح نشطة و أتربة مثارة, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، موضحًا أن التنبيه يستمر حتى الخامسة مساءً ويشمل (الحناكية - المهد).