تراجع أسعار النفط اليوم وبرنت دون 71 دولاراً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

واصلت أسعار النفط تراجعها في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعد أن صعدت فوق 70 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018.

ترجع العقود الآجلة

وانخفضت العقود الآجلة في نيويورك لخام تكساس الوسيط مرة أخرى دون 69 دولارًا للبرميل، بعد أن أغلقت منخفضة 0.6% في الجلسة السابقة.

يأتي ذلك فيما تراجع سعر خام برنت دون 71 دولاراً للبرميل خاسراً حوالي 1%.

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