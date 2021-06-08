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ارتفاع أسعار الذهب في السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

صعدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وارتفع سعر الجرام عيار 24 إلى نحو 228.95 ريال (61.05 دولار).

أسعار الذهب عيار 21

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 200.33 ريال (53.42 دولار)، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 171.72 ريال (45.79 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب في المملكة العربية السعودية عيار 14 نحو 133.56 ريال (35.62 دولار).
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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