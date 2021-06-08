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قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات #الحرارة على أجزاءٍ من منطقة #المدينة_المنوّرة -بمشيئة الله- كاشفاً أنه قد تصل العظمى فيها إلى أكثر (٤٨)°م.
وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على منطقة مكة المكرّمة، ورياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران).
08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442 09:50 AM
سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مكة المكرّمةدرجات حرارة مرتفعة بالمدينة المنوّرة.. "الأرصاد": ٤٨ وأكثر
قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات #الحرارة على أجزاءٍ من منطقة #المدينة_المنوّرة -بمشيئة الله- كاشفاً أنه قد تصل العظمى فيها إلى أكثر (٤٨)°م.
وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على منطقة مكة المكرّمة، ورياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران).
، درجات حرارة مرتفعة بالمدينة المنوّرة.. "الأرصاد": ٤٨ وأكثر ،
المصدر : الخليج 365
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