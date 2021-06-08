- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، الجلسة العادية، اليوم الثلاثاء، بسبب عدم حضور الحكومة.
وقال الغانم: «أبلغتني الحكومة بعدم حضورها جلسة اليوم والممتدة إلى جلسة الغد»؛ مضيفًا: «بسبب جلوس بعض النواب على مقاعد الوزراء، ووفقًا للمادة 116؛ ترفع الجلسة».
وكان من المزمع بحسب "القبس"، أن يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء، للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 15 بندًا و45 فقرة، والمشتمل على 20 تقريرًا للجان البرلمانية المختلفة و9 طلبات تحقيق، ومدرج على الجدول 23 رسالة واردة و34 شكوى و3 عرائض، بالإضافة إلى مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2012.
08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442 09:33 AM
في غياب الحكومة عن جلسة مناقشة جدول الأعمال المكون من 15 بندًا و45 فقرةالكويت.. رئيس مجلس الأمة يرفع الجلسة لوجود بعض النواب على مقاعد الوزراء
رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، الجلسة العادية، اليوم الثلاثاء، بسبب عدم حضور الحكومة.
وقال الغانم: «أبلغتني الحكومة بعدم حضورها جلسة اليوم والممتدة إلى جلسة الغد»؛ مضيفًا: «بسبب جلوس بعض النواب على مقاعد الوزراء، ووفقًا للمادة 116؛ ترفع الجلسة».
وكان من المزمع بحسب "القبس"، أن يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء، للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 15 بندًا و45 فقرة، والمشتمل على 20 تقريرًا للجان البرلمانية المختلفة و9 طلبات تحقيق، ومدرج على الجدول 23 رسالة واردة و34 شكوى و3 عرائض، بالإضافة إلى مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2012.
، الكويت.. رئيس مجلس الأمة يرفع الجلسة لوجود بعض النواب على مقاعد الوزراء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت.. رئيس مجلس الأمة يرفع الجلسة لوجود بعض النواب على مقاعد الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.