سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر صرف الدولار في سوريا، في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021، ما بين 10 إلى 20 ليرة لدى السوق غير الرسمية.

فيما ظل السعر الرسمي للدولار، مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

وزاد متوسط سعر الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" في العاصمة السورية دمشق، إلى نحو 3160 ليرة للشراء، و 3230 ليرة للبيع، مقابل نحو 3150 ليرة للشراء، و 3220 ليرة للبيع، أمس، حسب وسائل إعلام محلية.

ويتراوح فرق سعر الدولار في محافظات سوريا المختلفة، بالسوق السوداء، بين 50 و100 ليرة سورية بناء على وفرة النقد الأجنبي في تلك المحافظات.

قانون استثمار جديد

وأصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، قانوناً جديداً للاستثمار في سوريا، لضمان تحقيق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.

ويهدف القانون الجديد إلى تأسيس مشاريع صناعية وإنتاجية كبيرة ولتحقيق العدالة ومنع الاحتكار والحجز الاحتياطي على المشاريع أو فرض حراسة قانونية.

ويضمن "قانون الاستثمار الجديد تحقيق بيئةٍ استثماريةٍ تشجّع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفّر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس الاستثمارات، والمشاريع الصناعية والإنتاجية الكبيرة، وبالتالي تحقيق نموٍ اقتصادي يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن فرص عمل جديدةٍ تعتمد على الخبرات، والمهارات البشرية السورية".

أسعار اليورو والإسترليني

وقفز متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" في سوريا، إلى نحو 3855 ليرة للشراء، و 3940 ليرة للبيع، مقابل نحو 3827 ليرة للشراء، و 3917 ليرة للبيع، أمس.

كما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني في السوق السوداء، إلى نحو 4480 ليرة للشراء، و 4580 ليرة للبيع، مقابل نحو 4442 ليرة للشراء، و 4551 ليرة للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي، إلى نحو 843 ليرة للشراء، و 861 ليرة للبيع، مقابل نحو 838 ليرة للشراء، و 859 ليرة للبيع، أمس.

وزاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية، إلى نحو 860 ليرة للشراء، و 879 ليرة للبيع، مقابل نحو 855 ليرة للشراء، و 877 ليرة للبيع، أمس.

كما صعد متوسط سعر الدينار الكويتي لدى السوق "السوداء" إلى نحو 10500 ليرة للشراء، و 10740 ليرة للبيع، مقابل نحو 10462 ليرة للشراء، و 10720 ليرة للبيع أمس.