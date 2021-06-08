أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، إلى نحو 228.95 ريال (61.05 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر مبيعا بالمملكة) إلى نحو 200.33 ريال (53.42 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، نحو 171.72 ريال (45.79 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصاد في السعودي، سجل عيار 14 نحو 133.56 ريال (35.62 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية، نحو 7121.25 ريالا (1899 دولارا).

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1602.68 ريال (427.38 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وعالميا تحرك الذهب في نطاق ضيق، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة واتضاح الصورة بخصوص متى قد يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في تقليص إجراءات الدعم الاقتصادي.

وارتفع السعر الفوري للذهب، في تعاملات الإثنين، بنسبة 0.50% إلى 1899.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18:25 بتوقيت جرينتش.

فيما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4% لتسجل عند التسوية 1898.80 دولار.

وسيظل التركيز منصبا على التضخم حيث من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، الخميس، واجتماعات مقررة للبنوك المركزية في أوروبا وكندا.

وتلقى الذهب دعما أيضا من انخفاض مؤشر الدولار، وهو ما قد يعزز جاذبية المعدن النفيس بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وقال يوجين فاينبرج المحلل في كومرتس بنك إنه في الأجل الطويل أو المتوسط "قد نرى المزيد من التقلب في أسواق الأسهم مما سيزيد من قيمة الذهب بوصفه ملاذا آمنا وأداة للحماية من التضخم".