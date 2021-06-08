سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021، خلال التعاملات المبكرة للبنوك، والشركات المصرية.

وسجل متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع، أمس.

أعلى سعر لليورو

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، نحو 19.01 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند نحو 19.09 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، في بنك التعمير والإسكان.

بينما جاء أقل سعر لليورو في مصر، في بنك الإسكندرية، عند نحو 18.96 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 18.97 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

استثمارات 7.5 مليار دولار

ودشنت مصر، السبت، مشروعا هو الأول من نوعه في أفريقيا، والشرق الأوسط على ضفاف قناة السويس باستثمارات تبلغ 7.5 مليار دولار.

ووضع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي حجر أساس أول مجمع صناعي للمواد البترولية والكيماوية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة استثمارية تقدر بـ 7.5 مليار دولار.

والمشروع ينطلق تحت اسم "شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات".

ويجري حاليا استكمال إجراءات تنفيذ المشروع، ومن المخطط بدء التشغيل الفعلي للمُجمّع في النصف الأول من عام 2024.

أسعار الدولار والإسترليني



وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، نحو 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

فيما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.17 جنيه للشراء، و 22.31 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.13 جنيه للشراء، و 22.28 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وزاد متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.196 جنيه للبيع.

بينما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري ليصل إلى 51.91 جنيه للشراء و 52.38 جنيه للبيع، مقابل 51.97 جنيه للشراء، و 52.31 جنيه للبيع، أمس.