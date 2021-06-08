الحصيني يتوقع أجواءً حارة وهطول أمطار متفاوتة بعدة مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير وجنوب المدينة المنورة.

أجواء شديدة الحرارة

كما توقع الحصيني، في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، أجواءً من حارة إلى حارة جداً على معظم المناطق والخليج نهارا ومعتدلة في ساعات الفجر الأولى، مشيرا إلى أن المرتفعات الجبلية معتدلة نهارا، تميل للبرودة ليلاً.

وأوضح الحصيني أنه بالتزامن مع نشاط البوارح، ستبدأ الرياح النشطة المثيرة للأتربة وتطاير الرمال، مما يتسبب في تدني الرؤية في المناطق المكشوفة.

نشاط رياح البوارح

وأشار إلى أن “البوارح” هي رياح تؤثر على أجزاء من منطقة الخليج العربي، وأحيانًا تمتد لمنطقة الرياض، خاصة شرقها في فصل الصيف خاصة في شهري يونيو، ويوليو، وأواخر شهر مايو من كل عام، وذلك بسبب فوارق في الضغط الجوي.

وأوضح أنه من المتوقع أن يشهد شرق الرياض وجنوبها، رياحاً قد يصل تأثيرها إلى نجران، وشرق الباحة، وعسير.

وطالب الحصيني قائدي المركبات بأخذ الحذر، ومتابعة نشرات الطقس عند الرغبة في السفر.



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