خسائر قاسية لعملة الـ بتكوين بسبب حذر المستثمرين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

أظهرت بيانات من كوين شيرز لإدارة العملات المشفرة أن صناديق ومنتجات بتكوين شهدت نزوحاً قياسياً للتدفقات في الأسبوع الماضي مع استمرار حذر المستثمرين من أكبر عملة مشفرة في العالم.

وبلغت التدفقات النازحة من بتكوين 141 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 4 يونيو ما يمثل 8.3% من صافي التدفقات التي استقطبتها هذا العام.

ومنذ بداية العام لا تزال بتكوين تجتذب تدفقات قدرها 4.2 مليارات دولار.

قطاع العملات المشفرة يعاني

وأظهرت البيانات أن قطاع العملات المشفرة عانى نزوح تدفقات بـ 94.2 مليون دولار في الأسبوع الماضي.

وتراجعت بتكوين في أواخر التعاملات الإثنين 0.6 إلى 35591 دولاراً.

وعلى مدار مايو هبطت العملة الرقمية 35.4%، وانخفضت منذ بداية يونيو 4.8%.

وعلى النقيض، استمرت “إيثر”، ثاني أكبر عملة مشفرة، في اجتذاب تدفقات بلغت 33 مليون دولار في الأسبوع الماضي، ومنذ بداية العام بلغ إجمالي التدفقات إلى منتجات وصناديق إيثر 1 مليار دولار.

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