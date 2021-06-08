جمال المكان يلتقي بالأجواء المعتدلة في شاطئ الدرر بالوجه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

متابعات الخليج 365 - واس

يعد شاطئ الدرر الواقع شمال مدينة الوجه بمنطقة تبوك، واحداً من سلسلة الشواطئ المميزة التي تنفرد بها مدن ومحافظات منطقة تبوك الساحلية، وبه تلتقي الأجواء الصيفية المعتدلة مع جمال المكان،

وجاهزيته لاستقبال الزوّار والسياح، ونقطة جذبٍ تمكن الزائر من مشاهدة الشعب المرجانية المتحجرة المنتشرة على شواطئه بمختلف ألوانها وأشكالها بسبب نقاء المياه فيه .

تنوع جغرافي:

ويسهم التنوع الجغرافي المكون للشاطئ من الرمال والصخور وصفاء مياه البحر و نقائها واعتدال الأجواء في أغلب فصول العام، علامة جذب أخرى تضاف إلى تميز هذا الشاطئ.

عدسه “واس” كان لها حضور في رصد جمال الشاطئ وطبيعته البكر.



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