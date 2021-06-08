، الصين تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: ضمن الحالات 19 حالة محلية في إقليم قواندونغ

أعلنت السلطات الصحية في الصين في بيان اليوم، أنها سجّلت 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 7 يونيو، ارتفاعًا من 19 حالة قبلها بيوم.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة: إن من ضمن الحالات الجديدة، سُجلت 19 حالة محلية في إقليم قواندونغ بجنوب البلاد.

وبحلول يوم أمس (الاثنين)، سجلت الصين 91300 حالة إصابة مؤكدة؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.