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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 1204 حالات، ليصل إلى ثلاثة ملايين و702688 حالة.
وكشفت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 140، ليصل إلى 89384 وفاة.
08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442 08:34 AM
طبقاً لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعديةخلال 24 ساعة.. 1204 إصابات جديدة بكورونا في ألمانيا
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 1204 حالات، ليصل إلى ثلاثة ملايين و702688 حالة.
وكشفت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 140، ليصل إلى 89384 وفاة.
، خلال 24 ساعة.. 1204 إصابات جديدة بكورونا في ألمانيا ،
المصدر : الخليج 365
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