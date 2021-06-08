محمد بن مسعود - الدمام - 47 حالة وفاة خلال 24 ساعة سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 782 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 268754 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 197281 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15399 بعد تسجيل 47 حالة وفاة جديدة. 08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442 08:33 AM 47 حالة وفاة خلال 24 ساعة مصر.. تراجع الإصابات بكورونا بعد تسجيل 782 حالة جديدة مصر.. تراجع الإصابات بكورونا بعد تسجيل 782 حالة جديدة سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 782 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 268754 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 197281 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15399 بعد تسجيل 47 حالة وفاة جديدة. الكلمات المفتاحية ، مصر.. تراجع الإصابات بكورونا بعد تسجيل 782 حالة جديدة ،

المصدر : الخليج 365

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