، كورونا.. البرازيل تسجّل 37156 إصابة بفيروس كورونا و1010 وفيات ،

محمد بن مسعود - الدمام - في الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت وزارة الصحة أمس (الإثنين) أن البرازيل سجّلت 37156 حالة إصابة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 1010 وفيات بسبب مرض كوفيد-19.

ووصل إجمالي حالات الإصابة في البلد، إلى 16 مليوناً و984218 منذ بداية الجائحة، بينما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 474414، حسبما أفادت بيانات الوزارة.