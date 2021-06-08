شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة ترزق بمولود بعد 22 عامًا من العقم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

رُزقت مواطنة أربعينية من نجران، بأول مولود لها، وذلك بعدد 22 عاما من معاناتها من عدم الإنجاب.

وكانت الفحوصات التي أجرتها المواطنة بالرياض، أظهرت إصابتها بكسل في الغدة الدرقية وارتفاع في هرمون الحليب، بحسب "الرياض".

وتم وضع خطة علاجية متكاملة على عدة مراحل، ومن ثم تهيئة الزوجة لعملية أطفال الأنابيب، والتي تكللت بالنجاح بعد سنوات من البحث عن علاج بمستشفيات عدة داخل وخارج المملكة.