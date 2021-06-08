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مواطنة ترزق بمولود بعد 22 عامًا من العقم

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

رُزقت مواطنة أربعينية من نجران، بأول مولود لها، وذلك بعدد 22 عاما من معاناتها من عدم الإنجاب.

وكانت الفحوصات التي أجرتها المواطنة بالرياض، أظهرت إصابتها بكسل في الغدة الدرقية وارتفاع في هرمون الحليب، بحسب "الرياض".

وتم وضع خطة علاجية متكاملة على عدة مراحل، ومن ثم تهيئة الزوجة لعملية أطفال الأنابيب، والتي تكللت بالنجاح بعد سنوات من البحث عن علاج بمستشفيات عدة داخل وخارج المملكة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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