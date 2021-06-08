شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والضريبة: لا يوجد إعفاء من المستحقات الزكوية في حال الوفاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يوجد إعفاء من المستحقات الزكوية والضريبية، وفي حال وفاة الشخص سيكون "الوكيل الشرعي" هو المسؤول عن الالتزامات وأي إلتزامات ستنشأ عنها للهيئة.

وجاء ذلك ردًا على استفسار شخص، حول طريقة إعفاء متوفي تم حجز مبلغ في حسابه بطلب من الهيئة، لوجود متأخرات عليه.

وأشارت الهيئة في ردها إلى أنه يتم رفع إيقاف الخدمات، والحجز على الحسابات البنكية آليا وبشكل مباشر خلال يومي عمل، وذلك بعد سداد كافة المبالغ المستحقة لكافة أنواع الضرائب أو الموافقة على خطة تقسيط لكافة المستحقات، أو تقديم اعتراض/دعوى.