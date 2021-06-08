، بالفيديو.. "الطلاسي": "الخليج 365" تسببت في فتح باب الرزق لي وأشكرها على دعمها ،

محمد بن مسعود - الدمام - شركة زراعية تتفاعل مع ما نشرته الصحيفة لمعاق يبيع الورد بـ"تحلية الرياض"

قدم المواطن فراج الطلاسي الدوسري، من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويبلغ من العمر 46 سنة، الشكر والامتنان لشركة إيتا الزراعية على دعمها لمشروعه لوجه الله، كما أزجى شكره لصحيفة "الخليج 365" على نشر خبره ورفع معاناته والتسبب في فتح آفاق العمل والكسب الحلال، سائلاً الله أن يوفقه لكل خير، وأن يجزي كل من تسبب في رفع معاناته ومد يد العون والمساعدة له.

وبيّن "الطلاسي" أن الإعاقة لم تثنهِ أن يكون عنصرًا فعالاً بالمجتمع، مشيرًا إلى أنه يقضي ساعات طويلة بممشى طريق التحلية لبيع الورود لإعانة والدَيه وأسرته وهو سعيد.

جاء ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "الخليج 365" عن معاق يبيع الورد بممشى تحلية الرياض شركة إيتا الزراعية بالرياض تتكفل بدعم الشاب المعاق وذلك بتأمين 100 وردة يوميًا بالمجان لوجه الله تعالى للمعاق طوال العام دعمًا لمشروعه.

وثمن رئيس مجلس إدارة شركة ايتا الزراعية حمد الخريف بدوره الرسالة الإعلامية التي تضطلع بها "الخليج 365" في دعم الحالات الإنسانية، مبينًا أن نشر خبر المعاق كان سببًا في فتح باب الرزق له.

وكانت "الخليج 365" قد نشرت عبر مقطع فيديو لـ"الخليج 365"، وثقه الزميل عبدالله العنزي خبر المواطن "الدوسري" والذي "تعرض لحادث دهس قبل سنتين وتسبب في إعاقته، لكني سعيد -ولله الحمد-. والإعاقة ليست عائقًا في طلب الرزق والعيش بكرامة وعزة". مبينًا أنه يجد كل الدعم من المواطنين الذين يشترون منه الورود بشكل يومي، وأحيانًا يصل سعر الوردة إلى 50 ريالاً لتعاطفهم مع حالته.