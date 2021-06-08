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محمد بن مسعود - الدمام - ينعى رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم الدكتور عثمان بن عبد العزيز آل عثمان عمه عثمان بن عبدالله آل عثمان( يرحمه الله تعالى) بعد عناء طويل مع المرض.
ويسأل منسوبو ومنسوبات الجمعية الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.
"عثمان العثمان" إلى رحمة اللهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-08
ينعى رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم الدكتور عثمان بن عبد العزيز آل عثمان عمه عثمان بن عبدالله آل عثمان( يرحمه الله تعالى) بعد عناء طويل مع المرض.
ويسأل منسوبو ومنسوبات الجمعية الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.
08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
12:45 AM
ينعى رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم الدكتور عثمان بن عبد العزيز آل عثمان عمه عثمان بن عبدالله آل عثمان( يرحمه الله تعالى) بعد عناء طويل مع المرض.
ويسأل منسوبو ومنسوبات الجمعية الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.
، "عثمان العثمان" إلى رحمة الله ،
المصدر : الخليج 365
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