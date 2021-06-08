، "عثمان العثمان" إلى رحمة الله ،

محمد بن مسعود - الدمام - ينعى رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم الدكتور عثمان بن عبد العزيز آل عثمان عمه عثمان بن عبدالله آل عثمان( يرحمه الله تعالى) بعد عناء طويل مع المرض.

ويسأل منسوبو ومنسوبات الجمعية الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.