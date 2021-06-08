، "خالد بن سلمان" يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تعزيز الشراكة بالجوانب الدفاعية ،

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بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، خلال لقائه وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب، أمس الاثنين، العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكتين الصديقتين، في إطار الشراكة الاستراتيجية، وسُبل تعزيزها، وبالأخص في الجوانب الدفاعية.
وفي التفاصيل، استعرض اللقاء الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لتعزيز وصون وحماية الأمن الإقليمي من أية مهددات، ودور ذلك في إرساء الأمن والسلم الدوليَّين، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في اليمن على ضوء المبادرة السعودية الشاملة لإنهاء الأزمة اليمنية، وما تُشكله من أساس في تهيئة الأرضية للحلّ السياسي الدائم والشامل، وضرورة ممارسة الضغط على الحوثيين للانخراط في جهود حلّ الأزمة سلميًّا.
وحضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، والمدير العام لمكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
وحضره من الجانب البريطاني سفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرمبتون، والوفد المرافق للوزير الضيف.
"خالد بن سلمان" يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تعزيز الشراكة بالجوانب الدفاعيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-08
بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، خلال لقائه وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب، أمس الاثنين، العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكتين الصديقتين، في إطار الشراكة الاستراتيجية، وسُبل تعزيزها، وبالأخص في الجوانب الدفاعية.
وفي التفاصيل، استعرض اللقاء الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لتعزيز وصون وحماية الأمن الإقليمي من أية مهددات، ودور ذلك في إرساء الأمن والسلم الدوليَّين، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في اليمن على ضوء المبادرة السعودية الشاملة لإنهاء الأزمة اليمنية، وما تُشكله من أساس في تهيئة الأرضية للحلّ السياسي الدائم والشامل، وضرورة ممارسة الضغط على الحوثيين للانخراط في جهود حلّ الأزمة سلميًّا.
وحضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، والمدير العام لمكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
وحضره من الجانب البريطاني سفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرمبتون، والوفد المرافق للوزير الضيف.
08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
12:34 AM
08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
05:03 AM
استعرض اللقاء الجهود المبذولة من البلدَيْن لصون وحماية الأمن الإقليمي
بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، خلال لقائه وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب، أمس الاثنين، العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكتين الصديقتين، في إطار الشراكة الاستراتيجية، وسُبل تعزيزها، وبالأخص في الجوانب الدفاعية.
وفي التفاصيل، استعرض اللقاء الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لتعزيز وصون وحماية الأمن الإقليمي من أية مهددات، ودور ذلك في إرساء الأمن والسلم الدوليَّين، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في اليمن على ضوء المبادرة السعودية الشاملة لإنهاء الأزمة اليمنية، وما تُشكله من أساس في تهيئة الأرضية للحلّ السياسي الدائم والشامل، وضرورة ممارسة الضغط على الحوثيين للانخراط في جهود حلّ الأزمة سلميًّا.
وحضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، والمدير العام لمكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
وحضره من الجانب البريطاني سفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرمبتون، والوفد المرافق للوزير الضيف.
، "خالد بن سلمان" يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تعزيز الشراكة بالجوانب الدفاعية ،
المصدر : الخليج 365
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