شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الحياة الفطرية يكشف كيف امتلك البعض حيوانات مفترسة رغم عدم الترخيص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد بندر الفالح المتحدث الرسمي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه لم يسبق إصدار أي تراخيص لاستيراد كائنات مفترسة إلا للأغراض الحكومية.

وأوضح الفالح أن كل الكائنات المفترسة الموجودة في المنازل هي نتيجة عمليات غير نظامية، لافتا إلى أن بعضها تم جلبه من عمليات إكثار داخل المملكة، أو من خلال التهريب عبر الحدود البرية أو داخل حقائب وأثاث.

وأشار إلى أن وصول المفترسات إلى مقتنيها، يمر بسلسلة من الأعمال الخارجة عن القانون، مثل الرشوة، والسرقة، والصيد الجائر.

ولفت إلى أن نسبة النفوق في بعض الأنواع تصل ما بين 50 إلى 70% من العدد المنقول عبر الطرق غير النظامية، فضلًا عن التسبب في نقل بعض الأمراض لأن تلك الحيوانات لا تمر على نقاط الحجر البيطري.

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