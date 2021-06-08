شكرا لمتابعة خبر عن آلية الإبلاغ عن مصطحبي الحيوانات المفترسة للأماكن العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف أحمد البوق مستشار رئيس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن آلية الإبلاغ عن الأشخاص الذين يصطحبون حيوانات مفترسة إلى الأماكن العامة.

وأوضح أحمد البوق، أن هناك نظام محدث للبيئة، يتضمن أكثر من 17 لائحة، مشيرا إلى أن جهة إنفاذ النظام هي "القوات الخاصة بالأمن البيئي"، ومن المقرر أن يصل عددها إلى 10 آلاف فرد ينتشرون في الأسواق والطرق ومختلف المناطق لمنع تلك الممارسات.

ولفت إلى وجود أرقام موحدة للإبلاغ عن أي مخالفة لنظام البيئة، إضافة إلى منصة "فطري" التي تم تدشينها إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للمركز ، موضحا أنه يمكن لأي شخص رصد مخالفة والإبلاغ عنها.

يذكر أن الأنظمة في المملكة تمنع تربية واقتناء المفترسات بشكل عام، وذلك بموجب اللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية.

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