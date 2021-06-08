أخبار السعودية اليوم.. بريطانيا تشيد بولي العهد.. و«الصحة» تعلن تطورات كورونا

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين، حيث أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 1161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 458707 حالات، كما تم تسجيل 1216 حالة تعافٍ جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 441860 حالة، بينما سجلت 15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة 7471 حالة، وإلى التفاصيل:

وزير خارجية بريطانيا يشيد بإصلاحات ولي العهد: «جريئة وطموحة»

أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أن التغيير كبير في السعودية مع الإصلاحات التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ حيث وصف رؤية 2030 في السعودية بأنها «جريئة وطموحة»، مضيفًا «كشركاء للسعودية مستعدون للإسهام برؤية المملكة»، مشيرا إلى أن ولي العهد يريد بناء قاعدة من التكنولوجيا الإبداعية.

الوزير قطان أول مسؤول سعودي رسمي يزور رواندا

وصل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى كيجالي عاصمة رواندا، اليوم، في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيس رواندا ووزير الخارجية وعددًا من كبار المسؤولين، وكان في استقبال القطان والوفد المرافق له بمطار كيجالي الدولي، المدير العام لإدارة آسيا والمحيط الهادي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الراوندية فيليب كارينزي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا والغير مقيم لدى جمهورية روندا جمال مدني.

شاب يعتدى على عناصر أمن مجمع تجاري بالدمام قبل ضبطه

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على شاب اعتدى على عناصر أمن وحراسة في أحد المجمعات التجارية بمدينة الدمام؛ ما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح، وأكد المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، إصابة شخص من أصحاب السوابق، والقبض عليه بعدما تهجم بسلاح أبيض على رجال أمن أثناء عملهم، فيما تم نقل الفاعل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، موضحاً أن حالته مستقرة، وأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

الاتحاد السعودي يمنح الأندية صلاحية تحديد فـئة اللاعب الأجنبي

منح الاتحاد السعودي لكرة القدم، أندية دوري الدرجة الثانية المشاركة في منافسات الموسم الرياضي المقبل 2021 ـ 2022، حريّة تحديد فئة اللاعب الأجنبي الثالث بشغله سواءً أجنبيًّا أم مواليد، مشيرًا إلى أنه في حال قرر النادي تحديد فئة اللاعب الثالث كلاعب مواليد، فيشترط ألا يزيد عمره على السن المحددة من قبل الاتحاد السعودي، أما في حال تحديد فئة اللاعب الثالث كلاعب أجنبي، فيستثنى من تطبيق شرط السنن على أن تنطبق عليه الشروط الخاصة بتسجيل اللاعبين الأجانب.

5 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة في 24 ساعة

تصدرت 5 مناطق سعودية، اليوم الإثنين، أعلى مناطق المملكة ارتفاعا في معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية والبالغ 1161 حالة إصابة جديدة، ووفق بيان وزارة الصحة، سجلت منطقة مكة المكرمة 438 حالة، وسجلت منطقة الرياض 204، وسجلت المنطقة الشرقية 178 حالة، وتبعتها منطقتا المدينة المنورة وعسير بتسجيل 81 حالة لكل منهما.

وزارة الصحة: 4 حالات لعملية زرع الخلايا الجذعية

قد بينت الوزارة أن عملية زراعة الخلايا الجذعية إجراء طبي عالي المخاطر يتم تحت إشراف طبي مشدد في حالات محددة على سبيل الحصر، وهي " سرطان الدم الحاد - فشل نخاع العظم - أورام الغدد اللمفاوية - السرطان النقوي المتعدد"، موضحة أن ما يشاع عن أن الخلايا الجذعية تقوم بمعالجة السكري غير صحيح؛ حيث لا توجد وسيلة علاجية لمرضى السكري حتى الآن، أما عن مقاومة الشيخوخة والجلطات الدماغية بالعلاج بالخلايا الجذعية فليس له أي أساس من الصحة.

وزير التعليم يستعرض تطوير المناهج وخطط الدراسة وتطبيق الفصول الثلاثة

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الإثنين، أهمية الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص الأهلي للوصول إلى أعلى المؤشرات التنافسية العالمية بمجال التعليم، جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم عددًا من المستثمرين في قطاع التعليم العام الأهلي والعالمي؛ لاستعراض مشروع تطوير المناهج والخطط الدراسية وتطبيق الفصول الدراسية الثلاثة، وتعزيز الشراكة مع المستثمرين لدعم وتطوير العملية التعليمية.

«موافقة مشروطة» على احتفالات التخرج بالجامعات والمنشآت التعليمية

صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على إقامة احتفالات التخرج في الجامعات والمنشآت التعليمية، مع مراعاة تطبيق بروتوكول احتفالات التخرّج للوقاية من فيروس كورونا الذي أعدته هيئة الصحة العامة «وقاية»، ويتضمّن البروتوكول المعلن كل الاشتراطات والاحترازات التي يجب على منظمي حفلات التخرّج وأسر الخريجين والخريجات اتباعها؛ تحقيقاً للسياسة العامة للدولة في منع انتشار الجائحة.

الدفاع المدني: أمطار ورياح متربة على مكة ونجران

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى استمرار التوقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقتي مكة المكرمة وهبوب رياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية في منطقة نجران.

خالد الزعاق: علامتان لشدة الحر والبرد بالسعودية

حدد المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، علامتين لشدة الحر والبرد في المملكة، والمرتبط لدى العامة بالتجارب الحياتية؛ حيث ربطوا بين «الثريا» وبين حالة الجو، مستشهدًا بالقول الشعبي «إذا طاحت الثريا عِشاء دور لدلوك رشا.. وإذا طلعت الثريا عِشاء دور لعيالك عشاء»، مشيرا إلى دلالة ذلك على تجارب حياتية مفادها أن غياب الثريا وقت العشاء يتزامن مع «قران حادي» لدى العامة.

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