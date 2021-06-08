شكرا لقرائتكم خبر عن 38 ألف مستخدم لـ«التعليم عن بعد» بجامعة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد المستخدمين لنظام التعليم «عن بعد» بجامعة جازان في الأسبوع الثاني من الفصل الصيفي للعام الدراسي الحالي 1442هـ، 38.637 مستخدما في الفترة الممتدة من 28/5 وحتى 3/6/2021م.

وبين التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة أن عدد الملفات المستعرضة خلال نفس الفترة بلغ 106.752 ملفا، فيما بلغ عدد لوحات المناقشة 1461 لوحة نقاش، ونحو 9332 تقييما. واستعرض التقرير مقاييس الفصول الافتراضية والتي شملت 1038 جلسة منشأة و623 جلسة متزامنة، وبلغ عدد الحاضرين الفرديين في جميع الجلسات 28.161 حاضرا، فيما بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 49.022، مبينا أن عدد المقررات التي قدمت خلال هذه الفترة بلغت 357 مقررا، قدمها 229 أستاذا، بحضور 9456 طالبا.