شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المظالم يشارك في المؤتمر السعودي للقانون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك ديوان المظالم في المؤتمر السعودي للقانون الذي عقد عبر منصة تواصل المجتمع القانوني، في ندوة عن رؤى وتوجهات ديوان المظالم للريادة في القضاء الإداري، بحضور عددٍ من الخبراء والمهنيين والقانونيين على المستوى المحلي والدولي.

وناقشت الندوة عدة موضوعات حول التعريف بالرقابة القضائية التي تباشرها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وخضوع الجهات الإدارية للقانون عن طريق مختلف الدعاوى والدفوع القانونية المرفوعة من قبل الأشخاص ذوي المصلحة والصفة ضد أعمال السلطات الإدارية غير المشروعة.

كما تم التطرق لأنواع الرقابة وأهم الخصائص التي تمتاز بها، والتعريف بديوان المظالم منذ نشأته وتوسعه في أعمال محاكمه وخدماته التي يقدمها للمستفيدين، وأبرز ملامح إستراتيجيته التي تحققت خلال الأعوام الماضية.