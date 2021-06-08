شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» تؤكد عمق العلاقات السعودية التشيلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز الخيال بالهيئة في الرياض أمس، رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة عضو مجلس الشيوخ بجمهورية تشيلي جاكلين ريسبيرغ، وذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها إلى المملكة والوفد المرافق لها.

وأكد الخيال خلال الاستقبال عمق العلاقات السعودية التشيلية، وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مبرزا جهود المملكة التي اتخذتها في هذا الشأن.