شكرا لقرائتكم خبر عن «التواصل الحكومي» يطلق مشروعا لتطوير أداء المتحدثين الرسميين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، مشروع «متحدثون»، لتطوير مهارات المتحدثين الرسميين في الأجهزة الحكومية، والمحللين المتخصصين في المجالات الرائدة.

وأوضح وكيل وزارة الإعلام للتواصل د. عبدالله المغلوث، أن المشروع يقام للمرة الأولى، وترتكز رؤيته على الريادة في صناعة أدوات إعلامية متخصصة وتطويرها، ويحظى باهتمام مستمر من قبل وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن 3 برامج تدريبية، تتمثل في «مهارات القيادة، ومهارات الظهور الإعلامي، ومهارات التحدث للجمهور»، وتستمر 9 أسابيع بواقع 4 ساعات يوميًا، وسط تطبيق كامل للتعليمات والإجراءات الاحترازية المعمول بها.

وأوضح أن المشروع يستهدف نحو 50 متحدثًا، منهم 30 من المتحدثين الرسميين في الأجهزة الحكومية، و20 من المحللين المتخصصين في المجالات الرائدة وهي: التعليم، والاقتصاد، والصحة، والتقنية، وتمكين المرأة، وجودة الحياة، والثقافة، والطاقة، لتعزيز وتجويد حضورهم الإعلامي.

يذكر أن مشروع «متحدثون» ينفذ بالتعاون بين مركز التواصل الحكومي وإحدى الشركات الأمريكية الرائدة في مجال التدريب الإعلامي، ومدير البرنامج التنفيذي لماجستير إدارة الأعمال بجامعة «ستانفورد» البروفيسور «وليام بارنيت».