شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين وابتعاث 63 عضوا بهيئة تدريس «جازان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس رئيس جامعة جازان د. مرعي القحطاني، أمس، مجلس الجامعة في جلسته التاسعة للعام الجامعي الحالي 1442هـ، التي عُقدت «عن بُعد» بمشاركة الأمين العام لشؤون مجلس الجامعات د. محمد الصالح، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة د. محمد أبو راسين، أن المجلس وافق على عدة قرارات، شملت تعيين 11 من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم على رتبة أستاذ مساعد ومحاضر، وابتعاث واستمرار بعثة 52 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة في تخصصات مختلفة، والموافقة على درجة الماجستير لعدد 11 طالبًا.