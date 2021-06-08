شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث مستجدات الشرق الأوسط مع وزير الخارجية البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بنيوم، أمس، وزير الخارجية البريطاني السيد دومينيك راب.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما تم بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير التجارة د. ماجد القصبي. فيما حضر من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة نيل كرومبتون وعدد من المسؤولين.