شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني: جهود المملكة محل احترام وتقدير شعبنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمقر قيادة القوات المشتركة للتحالف، أمس، مع وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني، الجهود الإعلامية عن الأزمة اليمنية وخاصة ما يتعلق بانتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ومنها مأرب تحديداً، وجهود قيادة القوات المشتركة للتحالف لدعم الجيش الوطني اليمني في تحرير الأراضي اليمنيه وإنهاء الانقلاب، وعودة اليمن إلى محيطه وحاضنته العربية.

وأوضح الوزير الأرياني خلال اللقاء أن اليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي لن ينسى المواقف الأخوية المشرفة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن هذه الجهود محل احترام وتقدير الشعب اليمني وسيسجلها التاريخ في أنصع صفحاته.