شكرا لقرائتكم خبر عن 500 عملية جراحية لمكافحة العمى في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على أكثر من 5 آلاف حالة، وأجرى أكثر من 500 عملية جراحية وصرف 2000 نظارة طبية، ضمن مشروع مكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية باكستان الإسلامية، والذي يستمر حتى الـ 22 يونيو 2021م واستفاد منه العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف العلاج.

ويستهدف المشروع تشخيص 30.000 حالة مرضية، وإجراء 2400 عملية جراحية، وصرف 6000 نظارة، في عدد من المدن الباكستانية منها كراتشي، وشيكاربور، وخاران، وخزدار، وكنديارو.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتحسين الظروف المعيشية والصحية للمحتاجين في شتى أنحاء العالم.