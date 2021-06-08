شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الظهران ترصد 6 مخالفات للإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية الظهران بالتعاون مع شرطة الظهران أمس، جولة رقابية على المطاعم والمحلات التجارية ومراكز الترفيه، رصدت خلالها ٦ مخالفات لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.

جاء ذلك في إطار جهود البلدية بالتعاون مع اللجنة المشتركة المكونة من شرطة الظهران ومكتب العمل ووزارة الصحة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقوم البلدية بجولات ميدانية مكثفة على المنشآت التجارية والغذائية؛ للتأكد من امتثالها للإجراءات الوقائية، وتطبيقها الاشتراطات الصحية والبروتوكولات الاحترازية، كما تقوم بجولات ميدانية مكثفة على الصالات الرياضية؛ للتأكد من امتثالها للإجراءات الوقائية المتمثلة في قياس درجة الحرارة، ووضع علامات توضح ضرورة التباعد الاجتماعي، وتوفير المطهرات والمعقمات، والتأكد من وجود مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل جهاز والآخر أو تعطيل بعض الأجهزة.