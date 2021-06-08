شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن اعتدى على 3 من أفراد الحراسات الأمنية المدنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، اعتدى بآلة حادة على 3 من أفراد الحراسات الأمنية المدنية، بأحد المجمعات التجارية في مدينة الدمام، وذلك بعد منعهم والدته من دخول المجمع لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وأكد المتحدث أن الأفراد بصحة جيدة - ولله الحمد-، وأنه قد جرى توقيف المعتدي، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيل إلى فرع النيابة العامة.