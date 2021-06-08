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3 أيام من «الابتسامة الصحية» في جواثا

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الدمام - شريف احمد - أقام فريق وعي الصحي التطوعي مؤخرًا المعرض الصحي للتثقيف عن صحة الفم والأسنان تحت شعار «اجعلها ابتسامة صحية»، وذلك بتنظيم الجمعية لأمراض وجراحة اللثة التي يرأس مجلس إدارتها د. عبدالله العمري.

ويهدف المعرض إلى التثقيف قبل العلاج، ورفع مستوى وعي المجتمع والفرد في كيفية المحافظة على صحة الفم والأسنان، ويحتوي المعرض على عدة أركان تثقيفية بعناوين مختلفة وأركان مخصصة للفحص الدوري للأسنان.

وامتد المعرض لثلاثة أيام بمدينة جواثا السياحية بالأحساء، ابتداءً من مساء يوم الخميس الماضي إلى مساء يوم السبت.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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