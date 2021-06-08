شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أيام من «الابتسامة الصحية» في جواثا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام فريق وعي الصحي التطوعي مؤخرًا المعرض الصحي للتثقيف عن صحة الفم والأسنان تحت شعار «اجعلها ابتسامة صحية»، وذلك بتنظيم الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة التي يرأس مجلس إدارتها د. عبدالله العمري.

ويهدف المعرض إلى التثقيف قبل العلاج، ورفع مستوى وعي المجتمع والفرد في كيفية المحافظة على صحة الفم والأسنان، ويحتوي المعرض على عدة أركان تثقيفية بعناوين مختلفة وأركان مخصصة للفحص الدوري للأسنان.

وامتد المعرض لثلاثة أيام بمدينة جواثا السياحية بالأحساء، ابتداءً من مساء يوم الخميس الماضي إلى مساء يوم السبت.