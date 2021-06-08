شكرا لقرائتكم خبر عن «الحماية الأسرية» تتبادل الخبرات مع الجمعيات المتخصصة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في سبيل تطوير العمل المقدم لمستفيدي الحماية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية المتعرضين للعنف والإيذاء، وللاستفادة من الخبرات والتجارب الموجودة لدى الجمعيات المتخصصة في مجال التنمية الأسرية والإصلاح الأسري، زار مدير إدارة الحماية الأسرية بالمنطقة الشرقية عمر الغشيري، مقر جمعية «المودة للتنمية الأسرية» بمدينة جدة، وذلك للاطلاع على تجربة الجمعية في مجال الحماية الاجتماعية والتنمية الأسرية والبرامج المقدمة للمستفيدين.

وعلى صعيدٍ آخر، زار وفد من جمعية «أم الحمام» للخدمات الاجتماعية مقر إدارة «الحماية الأسرية» بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، بهدف تكامل الخدمات المقدمة وبحث سبل التعاون والشراكة بين الطرفين.

وكان في استقبال وفد الجمعية مشرف الخدمات الاجتماعية بإدارة الحماية الأسرية وديعة الهواشم، ومشرف الخدمات النفسية بإدارة الحماية الأسرية فتحية آل عباس.