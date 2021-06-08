شكرا لقرائتكم خبر عن «بر الأحساء» تحدد مهام «المجلس الإشرافي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش مدير المراكز بجمعية البر بالأحساء د. عبدالمنعم الحسين، خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين، مهام المجلس الإشرافي ودوره في تنمية الموارد المالية للمركز، عن طريق توطيد العلاقة بشرائح المجتمع المحيط بالمركز، وبيان آلية العمل في المجلس من الصلاحيات والمسؤوليات.

وفي نهاية الاجتماع الذي عُقد بحضور كل من مدير الشؤون المالية عبدالعزيز الحزيمي، ورئيس المجلس الإشرافي بالمركز م. أحمد الغزال، ونائب الرئيس د. أحمد العبدرب النبي، والعضو م. عدنان السالم، ومدير المركز فاضل العمار، ونائبه سامي العلي، قدم الحسين شكره وتقديره لجميع أعضاء مركز حي الملك فهد على جهودهم الحثيثة في تطوير خطط وبرامج المركز، مشيدًا بأعضاء المجلس الإشرافي الجديد الذين سيكونون - بإذن الله تعالى - إضافة نوعية للمركز، بما يحملونه من خبرات علمية وعملية.